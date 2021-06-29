В 44 населенных пунктах Нижегородской области восстановили электроснабжение после грозы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Нижегородской области после прошедшей ночью сильной грозы, сообщает во вторник пресс-служба "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго".

Накануне более 13 тыс. человек, проживающих в 44 населенных пунктах в восьми муниципальных образованиях Нижегородской области, остались без света из-за непогоды.

"Нижновэнерго" восстановило электроснабжение потребителей Нижегородской области после ночной грозы", - говорится в сообщении.

В ночь на 29 июня в отдельных районах Нижегородской области прошел сильный ураган с ливнем, градом, грозой и порывистым ветром. Непогода привела к обрывам линий электропередачи, падению деревьев на провода. Больше всего пострадали Кстовский, Борский, Богородский, Дальнеконстантиновский, Выксунский районы.