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В 44 населенных пунктах Нижегородской области восстановили электроснабжение после грозы

Без света оставались 13 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Нижегородской области после прошедшей ночью сильной грозы, сообщает во вторник пресс-служба "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго".

Накануне более 13 тыс. человек, проживающих в 44 населенных пунктах в восьми муниципальных образованиях Нижегородской области, остались без света из-за непогоды.

"Нижновэнерго" восстановило электроснабжение потребителей Нижегородской области после ночной грозы", - говорится в сообщении.

В ночь на 29 июня в отдельных районах Нижегородской области прошел сильный ураган с ливнем, градом, грозой и порывистым ветром. Непогода привела к обрывам линий электропередачи, падению деревьев на провода. Больше всего пострадали Кстовский, Борский, Богородский, Дальнеконстантиновский, Выксунский районы.

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РоссияНижегородская область
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