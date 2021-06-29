В ДТП на Алтае погибли три человека

БАРНАУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на дороге в Алтайском крае, в результате ДТП три человека, в том числе 14-летний подросток, погибли. Еще два человека, в числе которых также подросток, травмированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону во вторник.

"По предварительным данным, на 210-м км автодороги от Змеиногорска до границы с Новосибирской областью водитель Honda Fit, следуя со стороны села Волчиха в направлении села Михайловское, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира, в числе которых юноша 2007 года рождения - пассажиры Lada Priora. Пассажир этого автомобиля, юноша 2005 года рождения, с тяжелыми травмами госпитализирован. В первом автомобиле находился один водитель, он госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в 05:50 мск. Пострадавший подросток доставлен в больницу Барнаула, второго пострадавшего доставили в Михайловскую центральную районную больницу. Проводится проверка.