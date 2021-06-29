{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Адвокат сообщил об активных следственных действиях по делу россиянки Сапеги

СК Белоруссии ранее изменил ей меру пресечения, переведя под домашний арест

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Следственные действия по уголовному делу россиянки Софии Сапеги находятся в активной стадии, сообщил ТАСС во вторник адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Активно идут следственные действия", - отметил представитель защиты.

Ранее Следственный комитет (СК) Белоруссии изменил меру пресечения Сапеге и Роману Протасевичу, переведя их под домашний арест. Обвиняемые обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В СК тогда заявили, что в ходе следствия обвиняемые дают последовательные признательные показания.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи Сапега заявила, что работает редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот канал экстремистским. 14 июня председатель Следственного комитета Дмитрий Гора сообщил, что Сапега обвиняется по части 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды и розни), а также проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. По белорусскому законодательству Сапеге грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги
БелоруссияРоссияКризис в БелоруссииСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Прокуратура Краснодара проверяет информацию о массовой гибели рыбы из-за травли комаров
По данным СМИ, в озере погибли караси, толстолобики, плотва
Читать полностью