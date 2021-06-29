С начала года в горах Кабардино-Балкарии спасли 57 человек

НАЛЬЧИК, 29 июня. /ТАСС/. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ПСО) МЧС России спасли с начала года в горах Кабардино-Балкарии 57 человек. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Согласно данным подразделений МЧС России, в Кабардино-Балкарии по горным туристическим маршрутам с начала года прошли 804 зарегистрированные группы, это более 7 тыс. туристов и альпинистов. <...> В горах республики спасателями Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с начала года проведено 72 поисково-спасательные операции, спасено 57 человеческих жизней, к сожалению, пять человек погибли", - сказали в ГУ МЧС, добавив, что основные работы по спасению людей проводились в сложнейших климатических условиях высокогорья.

На сайте республиканского ГУ МЧС России функционирует сервис для дистанционной регистрации туристических групп. В этом году им воспользовались уже 86 групп. На наиболее распространенных и посещаемых маршрутах в туристический сезон установили дежурство отдельных спасательных постов. "Дежурство спасателей организовано на склоне Эльбруса на высоте 4 тыс. 50 метров "Приют-11", в Безенгийском ущелье альплагерь "Безенги", в Чегемском ущелье в районе парадрома, а также в ущельях Адыр-Су и Шхельда", - цитирует пресс-служба начальника спасотряда Абдуллаха Гулиева.

Всего, как отмечается, с начала года курорты Кабардино-Балкарии посетили свыше 240 тыс. туристов. В реестре республики числится 57 туристических маршрутов общей протяженностью 1 400,6 км, которые разделены на шесть категорий сложности. Наибольшей популярностью пользуется туристический кластер Приэльбрусье.

Спасатели рекомендует туристическим группам и отдельным туристам регистрировать маршруты и быть предельно внимательными на них.