В Амурской области фиксируют тенденцию спада паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) отмечают тенденцию спада паводка в Амурской области. Подъем воды в реках возможен в нескольких районах области в связи с дождями, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.

"На сегодняшний день у нас от Игнашино до Гродеково фиксируются спады [на реке Амур] от 4 до 65 см. Но в связи с выпавшими осадками в Забайкалье, где Аргунь поднялась на 82 см, 29-30 июня прогнозируется незначительный подъем в селе Игнашино - от 20 до 50 см за два дня. В Джалинде сегодня был спад на 33 см, а с 30 июня по 1 июля прогнозируется подъем от 10 до 50 см", - приводит пресс-служба слова директор Амурского ЦГМС Виталия Соловьева.

Кроме того, спад воды фиксируется на севере области на реке Селемджа, но так как там прошли дожди, отмечаются подъемы уровня воды в районе Норска на 71 см за сутки и в Усть-Ульме - на 69 см.

Несмотря на спад, вода продолжает держаться выше отметки "опасное явление" на Амуре и Зее в районе Благовещенска. Подъемы уровня воды в Амуре в среду и четверг на 10-40 см будут наблюдаться в районе села Поярково и Иннокентьевки.

По данным Амурского ЦГМС, в среду в отдаленных районах Амурской области ожидаются грозовые дожди, в ночные и утренние часы дымка, местами туман. Ветер восточный, северо-восточный слабый, днем до умеренного. В среднем днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, в ночные часы - до 19 градусов тепла.

Амурская область переживает сильный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера: в 22 населенных пунктах области подтоплены 782 частных жилых дома и 1 796 приусадебных участков. Частично подтоплены 20 участков автомобильных дорог и восемь автомобильных мостов. Проезд невозможен на 10 участках автомобильных дорог в Магдагачинском, Шимановском, Благовещенском и Свободненском районах, без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов, организовано шесть лодочных переправ. Стихия нанесла ущерб и сельскому хозяйству - под водой оказались около 35 тыс. га посевов.