В Приамурье руководителя госучреждения осудили на девять лет колонии за взятку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. /ТАСС/. Руководитель государственного бюджетного учреждения в Амурской области осужден за взятку и злоупотребление должностными полномочиями во время проведения мероприятий по берегоукреплению на девять лет лишения свободы и к выплате многомиллионного штрафа, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"Приговором Райчихинского городского суда Амурской области осужден 46-летний руководитель государственного бюджетного учреждения, занимающегося проведением противопаводковых, берегоукрепительных и других водных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в июле 2017 года осужденный, зная о переносе судового хода на реке Амур и, в связи с этим, о невозможности выполнения дноуглубительных работ, заключил с подрядной организацией госконтракт, подписав акт части выполненных работ, на основании которого подрядчику было выплачено около 55 млн рублей. Им было получено 930 тыс. рублей, что было частью взятки в размере 3,5 млн рублей. После осужденный подписал еще акты, на основании которых с подрядчиком произведен расчет в сумме 24,3 млн рублей.

"Указанные действия осужденного повлекли причинение ущерба РФ на сумму более 79 млн рублей и недостижение целей водохозяйственного мероприятия, направленные на предотвращение подтопления", - отметили в ведомстве.

Осужденному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7 млн рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспроизводством и использованием водных ресурсов, на срок четыре года. Кроме того, взыскано 79,2 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного злоупотреблением должностными полномочиями, а также 930 тыс. рублей как необоснованное обогащение.