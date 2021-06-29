Жителя Ленинградской области задержали за убийство жены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Следователи совместно с сотрудниками петербургского главка МВД задержали жителя Ленинградской области по подозрению в убийстве супруги, тело которой затем он при участии матери убитой отвез в лес и закопал, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), по факту безвестного исчезновения молодой женщины 2002 года рождения <...> По подозрению в совершении указанного преступления задержан бывший супруг потерпевшей, который в ходе допроса дал признательные показания и указал место сокрытия тела потерпевшей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с марта этого года молодая женщина считалась пропавшей без вести. По версии следствия, задержанный убил ее в машине в конце марта, а затем "с целью сокрытия преступления совместно с матерью потерпевшей вывез тело в лесной массив, где закопал его".

По данным СК, преступление произошло на почве личных отношений. Следователи намерены ходатайствовать в суде о заключении задержанного под стражу.