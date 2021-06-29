{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме в Подмосковье

По данным следствия, яму затопило, кто-то из взрослых спустился, чтобы устранить проблему. Остальные при оказании помощи также оказались в яме

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Трехлетняя девочка и ее прабабушка с прадедушкой погибли из-за затопления выгребной ямы в подмосковном поселке Обухово. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

Тела 75-летнего мужчины и 65-летней женщины, а также 3-летней девочки были обнаружены в выгребной яме на территории частного дома в Обухово. "По данным следствия, погибшие пенсионеры приходились прабабушкой и прадедушкой 3-летней девочке. Предварительно установлено, что из-за резко увеличившегося уровня воды в выгребной яме кто-то из взрослых спустился в нее для устранения проблемы. Остальные при оказании помощи также оказались в яме и не смогли спастись", - сообщили в ГСУ.

По данному факту проводится проверка, опрошены родственники погибших, проведена проверка жилищно-бытовых условий, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура Краснодара проверяет информацию о массовой гибели рыбы из-за травли комаров
По данным СМИ, в озере погибли караси, толстолобики, плотва
Читать полностью