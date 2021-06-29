Дело возбудили после гибели ребенка из-за упавшей ветки дерева в Подмосковье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате падения ветки дерева на детской площадке в Королеве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По факту гибели шестилетнего мальчика в результате падения на него ветви дерева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в ГСУ.

Вечером 28 июня в Королеве на детской площадке на поваленном из-за сильного ветра дереве с надломленными ветками играл шестилетний мальчик с другим ребенком. В результате на мальчика упала крупная ветка, он погиб на месте. Второй мальчик успел отбежать в сторону.