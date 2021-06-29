Уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Калининградом передали в СК

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, возбужденное полицией после ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области 28 июня, передано в региональное следственное управление СК РФ. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте управления.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса (ч. 1 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается производство комплекса следственных действий, криминалистических судебных экспертиз, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего.

28 июня около 15:00 рейсовый автобус маршрута №120 под управлением 49-летнего водителя, следовавший из Калининграда в поселок Янтарный, столкнулся с придорожным деревом. В машине максимальной вместимостью 82 человека находились 80 человек. По данным следственного управления, в результате ДТП большей части пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь. 12 человек, включая двух детей (2005 и 2006 г. р.) и водителя автобуса, госпитализированы в лечебные учреждения региона.

Следственными органами СК РФ по Калининградской области по факту травмирования пассажиров также возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Ранее полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").