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В издании "Проект" сообщили о завершении обысков у главного редактора и журналистки

У Романа Баданина и его адвоката взяли подписку о неразглашении

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Обыски у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина и одной из его сотрудниц Марии Жолобовой завершены. Об этом сообщили журналистам в самом издании.

"У Романа Баданина и Марии Жолобовой завершаются обыски: у Баданина изъяли два ноутбука, у Жолобовой - ноутбуки, мобильные телефоны, флешки, сим-карты. У Романа и его адвоката взяли подписку о неразглашении, Марию скоро начнут допрашивать прямо в квартире", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что эти обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). Потерпевшим проходит предприниматель Илья Трабер. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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