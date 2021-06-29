В Москве задержали подозреваемого в нападении на журналистов "России-1"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве подозреваемого в нападении на журналистов телеканала "Россия-1". Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"При силовой поддержке сотрудников СОБР подозреваемый 1980 года рождения задержан. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сообщила Иванова.

3 июня мужчина в квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте применил физическую силу к журналистам телеканала "Россия-1", которые снимали сюжет, он также принуждал их к отказу от журналистского расследования. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").