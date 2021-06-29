Главред "Проекта" Баданин стал подозреваемым по делу о клевете на бизнесмена Трабера

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главный редактор издания "Проект" Роман Баданин стал подозреваемым по делу о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера. Об этом ТАСС рассказала Галина Арапова - директор Центра защиты прав СМИ (признан в РФ НКО-иноагентом), адвокаты которого оказывают правовую помощь журналисту.

"Из постановления на проведение обыска у Баданина стало ясно, что дело возбуждено по ст. 128.1 УК РФ ("Клевета") из-за материала, вышедшего на телеканале "Дождь" в 2017 году, когда Баданин работал там. Материал был посвящен бизнесмену из Петербурга Илье Траберу. Из этого же постановления стало ясно, что Баданин числится подозреваемым по данному делу", - сказала она.

По ее словам, следователь пока не говорил, какую именно меру пресечения он хочет избрать журналисту. "Если отталкиваться от того, что дело возбуждено из-за публикации 2017 года, то оно расследуется, исходя из старой редакции ст. 128.1. По ней не предусмотрено избрание меры пресечения в виде заключения под стражу", - пояснила Арапова.

Во вторник у Баданина и одной из его сотрудниц прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). Потерпевшим проходит предприниматель Илья Трабер. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.