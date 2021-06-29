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Прокуратура Краснодара проверяет информацию о массовой гибели рыбы из-за травли комаров

По данным СМИ, в озере погибли караси, толстолобики, плотва

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодаре организовала проведение проверки информации о массовой гибели рыбы в озере в городе, якобы из-за травли комаров, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

В местных сообществах в социальных сетях 29 июня распространили видеозапись, якобы сделанную на побережье одного из Карасунских озер в Краснодаре, на нем зафиксирована гибель рыбы, авторы видео сообщают, что, якобы причиной стала травля комаров, по их словам, в озере погибли караси, толстолобики, плотва.

"Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара с привлечением специалистов организовала проверку указанной информации", - сообщили в ведомстве. 

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