Вода сошла с подтопленных из-за дождей дворов в районе на Кубани

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Вода сошла с подтопленных придомовых территорий в Лабинском районе Краснодарского края, где накануне прошли сильные дожди, временное размещение населению не потребовалось, сообщили ТАСС в отделе ГО и ЧС администрации района во вторник.

Накануне в ГУ МЧС по региону сообщали, что уровень воды поднялся в реках на юге и юго-востоке Кубани, наблюдаются частичные подтопления придворовых территорий в Лабинском и Апшеронском районах. В Лабинском районе были подтоплены 17 придомовых территорий в станице Чернореченской.

"Вода с подтопленных территорий сошла, ситуация стабилизировалась", - сообщили в отделе, уточнив, что развертывание пункта временного размещения не потребовалось.

В течение двух недель на Кубани продолжаются сильные ливни, которые в субботу вызвали подтопления в Краснодаре, Геленджике, Анапе, Хадыженске и в поселке Южный Белореченского района. Ранее в Краснодаре выпала почти месячная норма осадков за час.