Паводок нанес дорожному хозяйству в Приамурье ущерб на 1 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. /ТАСС/. Ущерб дорожному хозяйству Амурской области в результате паводка оценивается в сумму более 1 млрд рублей. Ситуация остается сложной в 15 муниципалитетах, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Паводок коснулся дорожной инфраструктуры 15 муниципальных образований, ситуация остается сложной, но мы видим, что сейчас по северным районам идет спад воды. Дорог и мостов повреждено много, предварительно ущерб оценивается на сумму больше 1 млрд рублей, мы подали заявку на выделение федеральных средств в Росавтодор, ждем решения", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрия Лучникова.

Специалисты приступили к обследованию дорог и мостов в местах, где вода сошла. По первым результатам диагностики известно, что восстановить предстоит 50 км дорог, один мост и пять водопропускных труб, четыре моста полностью разрушены. Работу по обследованию планируется завершить к 20 июля, говорится в сообщении.

"На региональных дорогах в рамках контрактов по содержанию выполнены работы по обеспечению проезда более чем на 100 км дорог. Затрудненным остаются 238 км дорог на 73 участках", - добавили в пресс-службе.

Амурская область переживает сильный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера: в 22 населенных пунктах области подтоплены 782 частных жилых дома и 1 796 приусадебных участков. Частично подтоплены 20 участков автомобильных дорог и восемь автомобильных мостов. Проезд невозможен на 10 участках автомобильных дорог в Магдагачинском, Шимановском, Благовещенском и Свободненском районах, без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов, организовано шесть лодочных переправ. Стихия нанесла ущерб и сельскому хозяйству - под водой оказались около 35 тыс. га посевов.