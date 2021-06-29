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Маршрутка столкнулась с грузовиком в Петербурге

По данным источника, пострадали не менее двух человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Пушкинском районе Санкт-Петербурга во вторник, в результате инцидента пострадали не менее двух человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком Mercedes в Пушкинском районе, пострадали не менее двух человек - один человек лежит под колесами автобуса, второй пострадавший - водитель одной из машин. Информация об остальных пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация об аварии поступила около 10:00 мск. По данным источника агентства, в ДТП попала маршрутный автобус маршрута номер К294, который ходит из Пушкина с шоссе Подбельского на Ростовскую улицу.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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