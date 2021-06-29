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Ураган "Энрике" у побережья Мексики превратился в тропический шторм

Он находится у тихоокеанских берегов штатов Халиско и Наярит

МЕХИКО, 29 июня. /ТАСС/. Ураган "Энрике", бушующий в Мексике с 26 июня, превратился в тропический шторм, сместившись в сторону полуострова Нижняя Калифорния. Об этом сообщила в понедельник в своем Twitter национальная метеорологическая служба страны.

"На данный момент [эпицентр] тропического шторма "Энрике" находится у [тихоокеанских] берегов штатов Халиско и Наярит, что приводит к интенсивным ливням в западных и южных штатах", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что ураган "Энрике" превратился в тропический шторм, проливные дожди и сильный ветер со скоростью около 36 м/с все еще бушуют в штатах Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Мичоакан и Герреро. Власти призвали население этих районов соблюдать меры предосторожности и следить за оперативными оповещениями Службы гражданской обороны Мексики.

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