Полиция подтвердила, что дело главреда "Проекта" касается фильма на телеканале "Дождь"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердило, что уголовное дело о клевете, возбужденное в отношении главного редактора издания "Проект" Романа Баданина и журналистки издания Марии Жолобовой, касается фильма телеканала "Дождь".

"В настоящее время в Москве сотрудники полиции проводят следственные действия по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета"), и находящемуся в производстве ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Данное уголовное дело было возбуждено по заявлению гражданина о демонстрации в эфире телеканала "Дождь" фильма, который содержал заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство", - сообщает ГСУ ГУ МВД на своем сайте.

В полиции отметили, что авторами фильма являются Роман Баданин и Мария Жолобова. "В целях получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, проводится ряд обысков, в том числе по местам их проживания", - добавили в главке.

Ранее Галина Арапова - директор Центра защиты прав СМИ (признан в России НКО-иноагентом), адвокаты которого оказывают правовую помощь журналисту, сообщила ТАСС, что дело о клевете возбуждено из-за материала, вышедшего на телеканале "Дождь" в 2017 году, когда Баданин работал там. Материал был посвящен бизнесмену из Петербурга Илье Траберу. Согласно постановлению на проведение у Баданина обыска, он является подозреваемым. Адвокат фигурантки дела Жолобовой Василий Кушнир также подтвердил, что потерпевшим проходит предприниматель Илья Трабер.

Во вторник у Баданина и одной из его сотрудниц Жолобовой прошли обыски. Как сообщили в издании "Проект", у Баданина изъяли два ноутбука, у Жолобовой - ноутбуки, мобильные телефоны, флешки, сим-карты. У Баданина и его адвоката взяли подписку о неразглашении, а Жолобову скоро начнут допрашивать прямо в квартире. По статье 128.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.