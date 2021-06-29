Почти 70 тыс. человек остались без воды в Кирово-Чепецке из-за аварии на трубопроводе

КИРОВ, 29 июня. /ТАСС/. Авария на магистральном трубопроводе стала причиной нарушения водоснабжения в городе Кирово-Чепецке Кировской области, без воды остались почти 70 тыс. человек, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Утром 29 июня в Кирово-Чепецке произошла авария на магистральном трубопроводе, из-за чего было нарушено холодное водоснабжение по всему городу. На данный момент место утечки установлено, ведутся аварийно-восстановительные работы. Для жителей организован подвоз воды. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 22:00", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, без воды остались 69 600 человек.

По данным ведомства, в Кирово-Чепецк направлена бригада МУП "Водоканал" из Кирова, на место также выехал заместитель министра строительства, энергетики и ЖКХ области Андрей Балдыков.