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В Якутске возбудили дело по факту гибели двух сотрудников предприятия на ремонтных работах

Расследование ведется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек"

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух работников АО "Водоканал" при проведении ремонтных работ в Якутске, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

Сообщение в правоохранительные органы о гибели двух человек при проведении подготовительных работ перед промывкой трубопровода канализационного коллектора на проспекте Ленина в городе Якутске поступило примерно в 17:00 (11:00 мск).

"По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек")", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователи незамедлительно выехали к месту происшествия. Работу следственно-оперативной группы возглавляет руководитель следственного отдела по городу Якутску регионального управления СК РФ.

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