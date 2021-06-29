В Якутске возбудили дело по факту гибели двух сотрудников предприятия на ремонтных работах

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух работников АО "Водоканал" при проведении ремонтных работ в Якутске, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

Сообщение в правоохранительные органы о гибели двух человек при проведении подготовительных работ перед промывкой трубопровода канализационного коллектора на проспекте Ленина в городе Якутске поступило примерно в 17:00 (11:00 мск).

"По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек")", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователи незамедлительно выехали к месту происшествия. Работу следственно-оперативной группы возглавляет руководитель следственного отдела по городу Якутску регионального управления СК РФ.