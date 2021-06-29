Госсовет Удмуртии обнулил налог для владельцев электрокаров

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли поправки в закон "О транспортном налоге в Удмуртской Республике", согласно которым владельцы электрокаров, зарегистрированных в республике с 1 января 2021 года, освобождаются от уплаты налога. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии регионального Госсовета по бюджету, налогам и финансам Владимир Паршин на заседании сессии во вторник.

"На территории Удмуртской Республики вводится освобождение от транспортного налога для автомобилей вид "электрический", действие закона вступает в силу после опубликования и распространяет действие с 1 января 2021 года. Соответственно, кто купил в этом году, имеет право на льготу и ставку "ноль" по транспортному налогу", - сказал он.

Как заметил в своем выступлении перед депутатами министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов, представленная льгота по транспортному налогу будет иметь дополнительный стимулирующий характер для развития рынка электродвигателей и электромобилей Удмуртии и позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии планируют установить нулевую ставку транспортного налога для владельцев электротранспорта до конца 2021 года. По данным первого заместителя председателя правительства республики Константина Сунцова, всего в республике зарегистрировано около 100 электрокаров.