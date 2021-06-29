Прокуратура выявила нарушения в детдоме Иркутска, где воспитанник насиловал детей

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Прокуратура выявила факты недостаточного контроля за детьми в социальном учреждении "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска", из которого поступила информация о том, что 12-летний подросток насиловал других воспитанников. Об этом во вторник сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.

"Установлены факты недостаточно эффективной работы администрации учреждения с воспитанниками, пребывающими в учреждении, по обеспечению постоянного контроля за поведением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.

В связи с этим министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимиру Родионову внесено представление с требованием усилить контроль за работой учреждений для детей-сирот.

Как сообщал ТАСС, в социальных сетях появилась информация о том, что 12-летний воспитанник учреждения склонял к действиям сексуального характера других воспитанников - мальчиков в возрасте трех-пяти лет. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 239 УК РФ ("Халатность").

В пресс-службе Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, которому подведомственно учреждение, ТАСС уточнили, что проверка проводится по заявлению ведомства. В министерстве считают, что директор центра и педагоги неудовлетворительно исполняли свои обязанности. Руководитель учреждения остается в должности, меры в отношении директора и педагогов последуют по итогам проверки правоохранительных органов.

Всего в центре проживают 50 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.