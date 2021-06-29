СК проверит данные о саратовском тренере, которая издевалась над подростками в поезде

САРАТОВ, 29 июня. /ТАСС/. СК на транспорте начал проверку информации о тренере подростков-гимнасток, которая издевалась над ними и заставляла садиться на шпагат на верхней полке. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ во вторник.

Ранее в ряде средств массовой информации распространился видеоролик, который сняла пассажирка плацкартного вагона поезда сообщением "Адлер - Челябинск". По словам пассажиров, тренер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла гимнасток, толкала, а одну из них заставила сесть на шпагат на верхней полке. На замечания пассажиров и начальника поезда женщина не реагировала, при том, что спортсменка плакала. СМИ также сообщали, что тренер и гимнастки из Саратова.

"Следователем организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в опубликованном сообщении.