На Чукотке возбуждено дело из-за фото с сотней убитых гусей

ТАСС, 29 июня. Сотрудники правоохранительных органов в Чукотском автономном округе возбудили уголовное дело из-за фотографии с надписью "Чукотка 2021", которая была выложена из убитых гусей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, снимок сделали с 14 по 17 мая этого года на местности примерно в 60 км от Анадыря. На фотографии изображен человек с ружьем в руках на фоне надписи "Чукотка 2021" и изображением в виде сердца, выполненного выложенными на снегу тушками мертвых гусей в количестве не менее 178 особей. Позднее снимок был размещен в социальных сетях.

По предварительным данным департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, общий ущерб от незаконной добычи гусей составил более 700 тыс. рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.