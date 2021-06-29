Журналистка "Проекта" Жолобова получила статус свидетеля после допроса в МВД

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Журналистка издания "Проект" Мария Жолобова осталась в статусе свидетеля по делу о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Василий Кушнир.

"Только что мою подзащитную Жолобову допросили следователи МВД. Ей задавали разные вопросы, как относящиеся к ее биографии, ее образованию, так и связанные с фильмом о предпринимателе Трабере. Мы ответили на личные вопросы, а на вопросы, посвященные тому, кто и по чьему заказу создавал фильм, мы отказались отвечать, сославшись на статью 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. После допроса моя подзащитная получила статус свидетеля", - сказал защитник.

Во вторник у главного редактора "Проекта" Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и у Жолобовой прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). Обыск проходил из-за материала, вышедшего на телеканале "Дождь" в 2017 году, когда Баданин работал там. Материал был посвящен бизнесмену из Петербурга Илье Траберу. Он проходит потерпевшим по делу. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.