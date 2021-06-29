В Тюменской области самолет выкатился за пределы посадочной полосы из-за сильного ветра

ТЮМЕНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Самолет Ан-2, выполняющий рейс Тобольск - Лайтамак, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, предварительно, из-за сильного ветра. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В связи с выкатыванием воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы в Тюменской области организована прокурорская проверка. 29 июня, выполняя рейс Тобольск - Лайтамак, воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Ютэйр" при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Предварительная причина - шквалистый ветер", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, никто не пострадал. "Самолет имеет незначительное повреждение крыла", - добавили в пресс-службе.