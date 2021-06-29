Экс-директора ФБК Ивана Жданова объявили в международный розыск

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бывший директор ФБК (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Иван Жданов объявлен в международный розыск по делу о неисполнении решения суда. Об этом журналистам рассказал его адвокат Владимир Воронин со ссылкой на материалы ходатайства об избрании заочного ареста Жданову.

"Ивану, как оказалось, давно уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлен не был", - сказал адвокат.