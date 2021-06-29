Следователи допросили главреда "Проекта" по делу о клевете в качестве свидетеля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главный редактор издания "Проект" Роман Баданин получил статус свидетеля после допроса по делу о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера. Об этом ТАСС рассказала Галина Арапова - директор Центра защиты прав СМИ (признан в России НКО-иноагентом), адвокаты которого оказывают правовую помощь журналисту.

"В настоящее время допрос Баданина закончился. По словам его адвоката Анны Богатыревой, он был допрошен в качестве свидетеля. Пока у Баданина шли обыски, все сводилось к тому, что он подозреваемый, но в протоколе допроса он указан в качестве свидетеля", - сказала она.

Во вторник у главного редактора "Проекта" Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и у журналистки издания Марии Жолобовой прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). Обыск проходил из-за материала, вышедшего на телеканале "Дождь" в 2017 году, когда Баданин работал там. Материал был посвящен бизнесмену из Петербурга Илье Траберу. Он проходит потерпевшим по делу. Мария Жолобова также осталась в статусе свидетеля после допроса по делу о клевете. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.