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Ребенок погиб при обрушении строящегося многоквартирного дома в Новосибирске

Под завалами была заблокирована 13-летняя девочка
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. При обрушении строящегося многоквартирного дома в Новосибирске погиб ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Произошло обрушение, строящийся объект. Под завалами была заблокирована девочка. Констатировали смерть. Это строящийся многоэтажный дом на границе Октябрьского и Дзержинского районов", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, произошло обрушение перекрытия между пятым и шестым этажами в десятиэтажном строящемся доме. Всего на момент ЧП было построено семь этажей. В результате происшествия погибла девочка.

Как сообщила ТАСС главный врач скорой помощи Ирина Большакова погибшей было 13 лет. "Травмы, несовместимые с жизнью, открытая черепно-мозговая травма", - сказала собеседница агентства, добавив, что больше пострадавших и погибших нет.

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