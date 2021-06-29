РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус загорелся на ходу в Ростове-на-Дону по пути в депо без людей, при пожаре никто не пострадал. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

В мае и июне 2021 года в Ростове-на-Дону уже произошли несколько возгораний в городских автобусах на ходу, их причиной становились технические неполадки, во время пожаров никто не пострадал.

"Загорание моторного отсека в автобусе "Лиаз" на площади 2 кв. метра в пути следования. Автобус был без пассажиров, следовал в гараж", - говорится в сообщении.

Сообщается, что водителю удалось ликвидировать пожар до прибытия экстренных служб.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщал, что три автобуса, загоревшиеся на ходу в мае и июне, вышли на маршруты после ремонта и были оснащены контрафактными автозапчастями. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранители.