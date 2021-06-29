Суд рассмотрит дело захватившего шестерых детей в Петербурге в особом порядке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 13 июля рассмотрит в особом порядке уголовное дело Дениса Бельтюкова, которого обвиняют в захвате шестерых детей в квартире и угрозу им убийством. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Особый порядок рассмотрения дела, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, предусматривает согласие обвиняемого с вменяемым ему преступлением. Суд рассматривает такое дело без изучения доказательств и не может назначить более двух третьих от максимального срока наказания, предусмотренного статьями Уголовного кодекса. Суд также продлил ему срок содержания в СИЗО до 22 декабря. При этом сам Бельтюков, его адвокат и законный представитель его детей возражали против такой меры пресечения.

По версии следствия, в ноябре прошлого года в Колпинском районе города Бельтюков выгнал супругу из квартиры, заперся в ней и удерживал шестерых детей. Во время этого, как полагают следователи, мужчина громил дома мебель топором, таскал одного из детей за ногу по полу, угрожал детям топором и ножом, а также бросил одного из детей на кухонный стол.

После переговоров мужчину убедили сдаться, после чего он был задержан и арестован. На суде он заявлял о состоянии помешательства и желании пройти лечение, однако, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчину признали вменяемым. Бельтюкова обвиняют в угрозе убийством (до двух лет лишения свободы) и незаконном лишении свободы несовершеннолетних (до пяти лет колонии), вину он признает.

Кроме того, согласно материалам Колпинского районного суда, в отношении Бельтюкова было возбуждено еще одно уголовное дело о подделке документов из-за попытки купить фальшивое свидетельство о регистрации по месту жительства. Суд данное уголовное дело прекратил и назначил Бельтюкову штраф в 10 тыс. рублей.