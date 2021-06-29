Уголовное дело возбудили после того, как в селе на Урале зарплату выдавали карточками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы на одном из предприятий в селе Русская Тавра Свердловской области, где работникам выдавали зарплату карточками. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления по региону Александр Шульга.

"В Свердловской области следствием СК РФ возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на одном из коммерческих предприятий. В период с января по май 2021 года руководством коммерческого предприятия, расположенного в селе Русская Тавра Красноуфимского района, полностью не выплачивалась заработная плата ряду работников, в связи с чем перед гражданами образовалась задолженность", - сказал Шульга, добавив, что дело возбуждено.

Он уточнил, что в ходе расследования будет дана объективная правовая оценка, в частности тому факту, что в ряде случаев выплата гражданам денежных средств заменялась выдачей карточек, на которые можно было приобрести товар только в местной торговой точке.

В прокуратуре Свердловской области добавили, что по итогам прокурорского вмешательства выдача карточек работникам ООО "Тавра", ООО "Урал" и КФХ Айметовой В. И. прекращена. "Восстановление прав работников и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры", - добавили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.