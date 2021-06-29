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В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Крыму

На полуострове запретили разжигать костры и сжигать мусор

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в центральных и западных районах Крыма с 30 июня по 4 июля. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня, 1-4 июля в центральных и западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В экстренном ведомстве уточнили, что в этот период запрещено выжигание сухой растительности, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

Отмечается, что с 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы.

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