В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 2,7

ЗАГРЕБ, 29 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 2,7 зафиксировано в центральной части Хорватии. Об этом во вторник сообщила сейсмологическая служба республики.

"Сегодня, 29 июня 2021 года, в 13:55 (14:55 мск) сейсмологическая служба Хорватии зафиксировала слабое землетрясение с эпицентром в 5 км к юго-западу от города Петриня. Магнитуда землетрясения составила 2,7", - говорится в сообщении. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

29 декабря прошлого года в 46 км к юго-востоку от Загреба произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибли семь человек. После этого в Хорватии фиксировалось продолжение сейсмоактивности, всего было зарегистрировано более 700 толчков магнитудой от 2,0 до 5,0.

Профильные службы Хорватии провели инспекцию более чем 37,7 тыс. поврежденных в результате землетрясения в конце прошлого года зданий в Сисачко-Мославачкой жупании (административно-территориальная единица страны) в центральной части Хорватии. В результате удара стихии были повреждены или полностью разрушены десятки тысяч построек, в том числе жилых домов. В регионе до сих пор продолжаются работы по восстановлению жилых зданий.