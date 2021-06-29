СМИ: подозреваемого в стрельбе в центре Праги задержали

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в организации стрельбы, произошедшей во вторник на Белеградской улице в центре Праги, задержан полицией. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет. В результате стрельбы была ранена 50-летняя сотрудница пражской биржи труда. Она получила несовместимые с жизнью ранения и умерла после госпитализации.

К задержанию подозреваемого преступника были привлечены бойцы спецназа полиции. Операция координировалась с вертолета.