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СМИ: подозреваемого в стрельбе в центре Праги задержали

К задержанию подозреваемого преступника были привлечены бойцы спецназа полиции. Операция координировалась с вертолета, сообщило агентство CTK

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в организации стрельбы, произошедшей во вторник на Белеградской улице в центре Праги, задержан полицией. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет. В результате стрельбы была ранена 50-летняя сотрудница пражской биржи труда. Она получила несовместимые с жизнью ранения и умерла после госпитализации.

К задержанию подозреваемого преступника были привлечены бойцы спецназа полиции. Операция координировалась с вертолета.

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