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СК возбудил еще два дела о халатности чиновников из-за ситуации в лагере в Ленобласти

Следователи считают, что чиновники не проконтролировали готовность лагеря перед открытием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбудили еще два уголовных дела о халатности чиновников из-за ситуации в детском лагере "Мечта", который был закрыт судом из-за обнаружения там коронавируса, а также после сообщений СМИ о том, что детей там били и не присматривали за ними. Кроме того, был задержан директор владеющей лагерем фирмы, однако суд отказался отправить его под домашний арест.

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"По результатам проведенных следственных действий возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащего контроля за качеством и безопасностью услуг, оказываемых в детском оздоровительном лагере "Мечта", со стороны должностных лиц территориального подразделения Роспотребнадзора по Ленинградской области и администрации Московского района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Как считают следователи, чиновники не проконтролировали готовность лагеря перед открытием и допустили оказание некачественных услуг детям. Ранее СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), в ходе расследования которого задержали директора фирмы "Мечта", однако суд в Приозерском районе Ленобласти отказался заключать его под домашний арест.

Первое дело было возбуждено после публикации в издании "Фонтанка" статьи со ссылкой на родителей и их записи в социальных сетях, что в лагере одного из детей якобы били головой об стену, а другой ребенок ходил по лагерю без одежды. Приозерский горсуд ранее также постановил закрыть лагерь на 90 суток из-за обнаружения там коронавируса. По данным администрации Московского района Петербурга, где живут отдыхавшие в лагере дети, их вывезли из учреждения.

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