Суд арестовал жителя Пермского края, расстрелявшего троих человек

ПЕРМЬ, 29 июня. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца мужчину, который расстрелял троих человек и ранил 11-летнюю девочку на пляже в Пермском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 27 июня мужчина на почве личных неприязненных отношений приехал на берег реки Койвы, где отдыхала бывшая супруга с мужем и сестрой. Убив троих человек, он также ранил в руку 11-летнюю девочку, которой была оказана медицинская помощь.

Ранее по данному факту следователи возбудили два уголовных дела по статьям об убийстве двух и более лиц с особой жестокостью и покушении на убийство малолетнего. Подозреваемый дал признательные показания.