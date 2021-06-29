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Обрушение здания во Флориде
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Байден может 1 июля посетить Флориду, где обрушилось жилое здание

По последним данным, погибли 11 человек

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что 1 июля может отправиться во Флориду, где идет спасательная операция из-за обрушившегося жилого здания. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Белого дома.

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"Надеюсь, что уже в четверг (1 июля - прим. ТАСС)", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов, когда он собирается посетить штат. Других подробностей не приводится.

12-этажный жилой дом в Серфсайде, находящемся в окрестностях Майами, обрушился в ночь на 24 июня.

По последним данным, погибли 11 человек, судьба еще 150 остается неизвестной.

Теги
СШАБайден, ДжоОбрушение здания во Флориде
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