В нескольких селах Ставрополья отключили воду из-за сильных ливней

СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Аварийное отключение водоснабжения произошло в нескольких селах Благодарненского округа Ставрополья после сильных ливней и штормового ветра, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров. В нескольких городах края также зафиксированы локальные подтопления после ливней.

"Из-за сильных ливней и штормового ветра произошло аварийное отключение от электроэнергии насосных станций "Водоканала" в Благодарненском округе. Они питают водой 12 населенных пунктов, где проживают около 42 тыс. человек. В результате нарушено водоснабжение нескольких улиц в селах Бурлацкое, Сотниковское и Спасское", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Подачу воды в несколько населенных пунктов организовали благодаря запасам в резервуарах. В остальные муниципалитеты организован подвоз воды. Оперативно завершить ремонтные работы мешает непогода, пояснил Владимиров. "Как только условия улучшатся, нормальный режим водоснабжения будет полностью восстановлен. Это должно произойти до завтрашнего дня", - отметил глава региона.

Из-за сильных ливней, прошедших в ночь с понедельника на вторник, в регионе временно ограничивали движение на нескольких трассах. Сошедшие на дорогу сели мешали нормальной организации движения. Часть улиц из-за подтопления были перекрыты в курортном городе Железноводске. В иле и мусоре оказалась Каскадная лестница в Курортном парке.

"В июле сделаем обходной тротуар без ступеней от "Бювета-книги" к старой Каскадной лестнице, для чего были оставлены специальные стыки, через которые и затекала вода после ливня. После окончания работ такого больше не будет", - написал на своей странице в Instagram глава города-курорта Евгений Моисеев.

В промышленном городе Невинномысске также фиксируют обострение паводковой ситуации. Вода подошла к придомовым территориям на одной из городских улиц. Специалисты ожидают скорого отступления воды, ситуация не представляет угрозы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.