Дело возбудили после смерти ребенка при обрушении строящегося дома в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено в Новосибирске после смерти ребенка при обрушении строящегося многоквартирного дома. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в ходе следствия установлено, что во вторник в вечернее время в 10-этажном строящемся доме по улице Кирпичный переулок, 1а в Октябрьском районе произошло обрушение перекрытия между пятым и шестым этажами, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка.

На место происшествия выехали следователи регионального следственного управления. Допрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация.

Как ранее уточняли в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, всего на момент ЧП было построено семь этажей. Как сообщала ТАСС главный врач скорой помощи Ирина Большакова, погибшей было 13 лет.