Власти Краснодара заявили, что гибель рыбы в озере началась до обработки от комаров

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Рыба в озере в Краснодаре начала погибать еще до обработки территории от комаров, причины происшествия установят специалисты Россельхознадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Ранее по факту гибели рыбы начала проверку прокуратура города.

"По информации департамента городского хозяйства, массовая гибель рыбы началась еще до обработки этой территории от комаров. Специалисты Россельхознадзора проведут исследование погибших особей рыбы для определения причины гибели", - пояснили в пресс-службе.

Во вторник в местных сообществах в социальных сетях распространили видеозапись, якобы сделанную на побережье одного из Карасунских озер в Краснодаре, на нем зафиксирована гибель рыбы, авторы видео сообщают, что якобы причиной стала обработка территории от комаров. По словам комментаторов, в озере погиб карась, толстолобик, плотва.