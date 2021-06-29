Прокуратура проводит проверку после крупного пожара в торговом центре в Пензе

ТАСС, 29 июня. Прокуратура Пензенской области инициировала проверку после крупного пожара в торговом центре "Триумф", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой Пензенской области организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности в связи с пожаром в здании торгового центра "Триумф", - сказано в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС ранним утром 29 июня. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. "В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал, огонь охватил мансардный этаж и кровлю.