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Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Кировской области

Молодой человек признался в совершении преступления

КИРОВ, 29 июня. /ТАСС/. Суд в Кировской области арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки в Белой Холунице, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"29 июня прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом было удовлетворено. Молодой человек арестован", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 июня вечером в городе Белая Холуница 21-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвал знакомую 13-летнюю девочку к себе домой, где сдавил ее шею, в результате чего девочка умерла. Мужчина перетащил тело убитой в хозяйственные постройки у дома. В содеянном он признался.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль председателя Следственного комитета России.

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