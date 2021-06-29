Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Кировской области

КИРОВ, 29 июня. /ТАСС/. Суд в Кировской области арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки в Белой Холунице, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"29 июня прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом было удовлетворено. Молодой человек арестован", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 июня вечером в городе Белая Холуница 21-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвал знакомую 13-летнюю девочку к себе домой, где сдавил ее шею, в результате чего девочка умерла. Мужчина перетащил тело убитой в хозяйственные постройки у дома. В содеянном он признался.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль председателя Следственного комитета России.