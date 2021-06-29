Суд отменил решение о закрытии лагеря в Ленобласти, где у персонала выявили коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Ленинградский областной суд отменил решение первой инстанции о закрытии на 90 суток лагеря "Мечта" в Приозерском районе региона, где выявили коронавирус у сотрудников, а СК возбудил три уголовных дела из-за ситуации в учреждении, следует из материалов на сайте суда.

"[Решение первой инстанции] отменено с прекращением производства. Основание - отсутствие события административного правонарушения", - говорится в материалах дела.

Согласно материалам дела, жалобу на решение Приозерского горсуда подал представитель фирмы "Мечта", которая владеет лагерем. Суд первой инстанции в середине июня привлек к ответственности фирму по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения заболевания" и закрыл лагерь на 90 суток из-за того, что в ходе проверки у двух его сотрудников обнаружили коронавирус, а также частицы вируса нашли на поверхностях в помещениях лагеря.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, следователи инициировали вопрос перед прокурором, чтобы решение об отмене закрытия лагеря обжаловали в кассационной инстанции.

Ситуация в лагере получила огласку в начале июня после публикации изданием "Фонтанка" статьи со ссылкой на родителей детей о том, что в лагере одного из воспитанников якобы били головой об стену, другой ходил по территории без одежды, а также за детьми никто не присматривал. СК после этого возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также еще два уголовных дела о халатности чиновников, которые, как считают следователи, не проконтролировали и допустили открытие лагеря с нарушениями. Детей, отдыхавших в лагере, вывезли.