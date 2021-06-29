В Москве пассажирка иномарки распылила газ в водителя автобуса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пассажирка легкового автомобиля распылила содержимое газового баллончика в водителя автобуса в ходе дорожного конфликта на Кантемировской улице в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 10:00 в службу "02" поступило сообщение о дорожном конфликте на Кантемировской улице. Полицейские, прибыв на место, установили, что в ходе конфликта между водителями автомобиля KIA и автобуса, пассажирка иномарки распылила в сторону водителя автобуса содержимое газового баллончика", - сказал собеседник агентства.

В полиции уточнили, что началась доследственная проверка, в ходе которой будет принято процессуальное решение.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что конфликт произошел якобы из-за того, что водитель автобуса задел зеркало иномарки. Женщина-водитель легковушки начала сигналить, требуя автобус остановиться, а когда водитель вышел, между ними началась перепалка. Содержимое газового баллончика распылила дочь водителя, которая ехала на пассажирском сиденье.