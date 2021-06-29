СК Кубани проверит качество услуг в детском лагере, где две девочки избили сверстницу

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю изучат условия отдыха детей в детском лагере в Геленджике и дадут правовую оценку действиям сотрудников лагеря по факту инцидента с избиением сверстниками девочки, сообщили журналистам в ведомстве во вторник.

Инцидент произошел 23 июня. По предварительным данным, находясь в комнате лагеря, две девочки девяти и 10 лет применили к своей сверстнице физическую силу и нанесли ей телесные повреждения.

"В Геленджике организована проверка оказания услуг по организации отдыха детей в детском лагере, где малолетние отдыхающие применили насилие к сверстнице. В ходе проверки будут изучены условия отдыха детей, а также дана принципиальная оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения и качеству оказываемых услуг в детском лагере", - говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС сообщали, что по данному факту был зарегистрирован материал проверки. По предварительным данным, ребенок уже покинул лагерь и уехал домой, угрозы жизни и здоровью нет. Во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Краснодарскому краю инициировать передачу материалов проверки.