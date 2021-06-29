СК возбудил дело о массовом заражении детей коронавирусом в лагере в Туве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за массового заражения детей коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере "Байлак" в Туве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"По результатам процессуальной проверки по факту массового заражения новой коронавирусной инфекцией детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Байлак", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - сообщили в СК.

В период с 10 по 22 июня в детском лагере отдыхали 162 ребенка. 22 июня к врачу-педиатру обратился воспитанник, который был доставлен в районную больницу, где по результатам медицинского исследования у него выявили коронавирусную инфекцию. 24 июня она также подтвердилась у 68 детей и девяти работников. "Вместе с тем установлено, что с 11 июня к врачу-педиатру обращались 35 детей с различными жалобами - на боли в горле, насморк, головную боль и кашель. Но врач-педиатр не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей и законных представителей, Министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора", - сообщили в СК.

Помимо этого, выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц, а также выход детей за территорию лагеря, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.