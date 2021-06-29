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Обрушение здания во Флориде
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Спасатели пока не обнаружили новых жертв обрушения дома во Флориде

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава при этом отметила, что власти вышли на связь с членами семей всех 11 погибших

МАЙАМИ /штат Флорида/, 29 июня. /ТАСС/. Спасатели пока не обнаружили новых жертв обрушения на прошлой неделе жилого дома в Серфсайде (штат Флорида). Об этом заявила во вторник на пресс-конференции глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

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"С момента проведения последнего брифинга новых жертв обнаружено не было, - подчеркнула она. - Но мы вышли на связь с членами семей всех 11 погибших".

12-этажный жилой дом в Серфсайде, находящемся в окрестностях Майами, обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, погибли 11 человек, судьба еще 150 остается неизвестной. Ранее во вторник стало известно, что 1 июля Серфсайд посетит президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден.

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