Уголовное дело возбудили после ДТП со скорой в Самарской области

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Самарской области по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате аварии пострадали шесть человек, один погиб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокурор города Отрадного признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием скорой помощи. Уголовное дело возбуждено 29 июня по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в воскресенье с участием скорой помощи, легкового автомобиля и грузовика "Камаз". В результате погиб водитель скорой помощи, пострадали еще шестеро, в том числе фельдшер и двое пациентов.

По предварительной информации властей, на одном из перекрестков легковой автомобиль, ехавший на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу карете скорой помощи с включенными спецсигналами. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшего и пострадавшим в ДТП.